Кравіц і Міс перемогли Кобота і Мело на Підсумковому турнірі АТР

Німецький дует Кевін Кравіц/Андреас Міс у вівторок здобув свою першу перемогу на змаганнях пар Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів.

У другому турі Кравіц і Міс у групі "Майк Браян" обіграли тенісний тандем Лукаш Кубот (Польща)/Марсело Мело (Бразилія) - 6:2, 7:6 (7:5), передає Укрінформ.

Сьогодні в цій же групі Раджив Рем (США) і Джо Солсбері (Велика Британія) зіграють з Веслі Колгофом (Нідерланди) та Ніколою Мектичем (Хорватія). Нагадаємо, що у першому турі ці пари відзначилися перемогами.

В одиночній сітці Підсумкового турніру 17 листопада пройдуть два матчі у квартеті "Лондон-2020": Рафаель Надаль (Іспанія, №2 АТР) - Домінік Тім (Австрія, 3) та Стефанос Ціціпас (Греція, 6) - Андрій Рубльов (Росія , 8).

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Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершиться 22 листопада.

Фото: uk.wikipedia.org.