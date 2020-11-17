Звєрєв поступився Медведєву на Підсумковому турнірі АТР

У Лондоні (Велика Британія) завершився другий день Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).

У групі «Токіо-1970» слідом за перемогою серба Новака Джоковича над аргентинцем Дієго Шварцманом (6:4, 6:2) росіянин Данило Медведєв з рахунком 6:3, 6:4 за півтори години обіграв представника Німеччини Олександра Звєрєва, передає Укрінформ.

Нагадаємо, напередодні в групі «Лондон-2020» росіянин Андрій Рубльов програв іспанцю Рафаелю Надалю (3:6, 4:6), а австрієць Домінік Тім взяв гору над греком Стефаносом Ціціпасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:3).

У другому турі 17 листопада Надаль зустрінеться з Тімом, Ціціпас зійдеться з Рубльовим, 18 листопада Джокович зіграє з Медведєвим, а Звєрєву протистоятиме Шварцман.

Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $9 млн пройде до 22 листопада.

Фото: nittoatpfinals.com.