Підсумковий турнір ATP: Джокович стартував з перемоги

Перший номер світового рейтингу впевнено обіграв аргентинця Шварцмана.

Новак Джокович (Сербія, 1) стартував на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні з впевненої перемоги над Дієго Шварцманом (Аргентина, 9) – 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Протягом двох партій перший номер світового рейтингу реалізував чотири брейки, подав сім ейсів і зробив дві подвійні помилки.

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В іншому матчі групи Токіо-1970 росіянин Данило Медведєв (4) зіграє з німцем Олександром Звєрєвим (7). Початок - о 22:00.

Нагадаємо, в першому турі групи Лондон-2020 року Домінік Тім (Австрія, 3) здобув перемогу над Стефаносом Ціціпасом (Греція, 6) – 7:6, 4:6, 6:3, а Рафаель Надаль (Іспанія, 2) розібрався з Андрієм Рубльовим (Росія, 8) – 6:3, 6:4.

Фото: theguardian.com