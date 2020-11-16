Гранольєрс і Себальйос виграли перший матч на Підсумковому турнірі АТР

У Лондоні триває Підсумковий турнір Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).

У понеділок відбувся поєдинок у парному розряді у групі А. Дует Марсель Гранольєрс/Орасіо Себальйос (Іспанія/Аргентина) переміг тандем Джон Пірс/Майкл Вінус (Австралія/Нова Зеландія) - 7:6 (7:2), 7:5, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 44 хвилини.

У ці хвилини на Підсумковому турнірі проходить зустріч одиночного розряду між сербом Новаком Джоковичем (№1 АТР) та Дієго Шварцманом (9). У понеділок у групі А також відбудеться матч Даніїл Медведєв (Росія, 4) - Олександр Зверєв (Нівмеччіна, 7).

Нагадаємо результати поєдинків, що пройшли 15 листопада. Одиночний розряд. Група В. Домінік Тім (Австрія, 3) - Стефанос Ціціпас (Греція, 6) - 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Рафаель Надаль (Іспанія, 2) - Андрій Рубльов (Росія, 8) - 6:3, 6:4.

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Парний розряд. Група В. Веслі Колгоф (Нідерланди)/Нікола Мектич (Хорватія) - Кевін Кравіц/Андреас Міс (обидва - Німеччина) - 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 10:7. Раджив Рам (США)/Джо Солсбері (Велика Британія) - Лукаш Кубот (Польща)/Марсело Мело (Бразилія) - 7:5, 3:6, 10:5.

Фото: uk.wikipedia.org.