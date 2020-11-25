Рахунок не сподобався, ми мали боротися до кінця – Луческу

Головний тренер киян вважає, що його команді не дали пенальті.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував поразку «Барселоні» (0:4), повідомляє Укрінформ.

«Перший тайм був трохи краще. Було кілька виходів до воріт суперника, мали кілька шансів. При більшому везінні могли забити.

У другому таймі «Барселона» показала свій рівень. Розумію, що гравці, які коштують близько 400 млн євро все можуть. Була різниця в рівні, техніці, швидкості рішень, рухах, комбінаціях.

Незрозуміло, чому кинули грати після першого пропущеного. Дуже незадоволений, що в рідкісних контратаках був відсутній останній пас. Ми могли щось забити. Молоді гравці «Барселони» переграли нас. У них дуже мобільна команда з великим бажанням. Їх було неможливо зупинити.

Може, удача була на боці «Барселони». Перший удар в площину воріт закінчився голом. Потім був другий гол після кутового і ми вже не грали. Дуже багато помилок допустили. Що найбільше засмутило - ми програвали єдиноборства.

Знаю, що в таких матчах судді зазвичай стають на бік найсильніших. Вважаю, в епізоді з Вербичем був пенальті. І в Барселоні не дали пенальті на Буяльському, і тут теж. Це пенальті. Навіть не ображаюся, бо знаю, що завжди допомагають найсильнішим.

Судді іноді стають на бік великих команд. Це не новина. Заслужена перемога «Барселони», але мені не сподобалося, що з таким рахунком програли. Ми мали боротися до кінця.

З самого початку було складно на щось розраховувати з «Ювентусом» і «Барселоною». Мені з самого початку було ясно, що будемо боротися за євровесну. Потрібно сконцентруватися на наступних матчах, чемпіонаті. Сподіваюся, ще повернуться гравці після ковіду», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» поступилося «Барселоні» в матчі Ліги чемпіонів (0:4). Після цієї поразки кияни втратили шанси на вихід в плей-офф.