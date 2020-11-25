Рахунок не сподобався, ми мали боротися до кінця – Луческу

Рахунок не сподобався, ми мали боротися до кінця – Луческу

Укрінформ
Головний тренер киян вважає, що його команді не дали пенальті.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував поразку «Барселоні» (0:4), повідомляє Укрінформ.

«Перший тайм був трохи краще. Було кілька виходів до воріт суперника, мали кілька шансів. При більшому везінні могли забити.

У другому таймі «Барселона» показала свій рівень. Розумію, що гравці, які коштують близько 400 млн євро все можуть. Була різниця в рівні, техніці, швидкості рішень, рухах, комбінаціях.

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Незрозуміло, чому кинули грати після першого пропущеного. Дуже незадоволений, що в рідкісних контратаках був відсутній останній пас. Ми могли щось забити. Молоді гравці «Барселони» переграли нас. У них дуже мобільна команда з великим бажанням. Їх було неможливо зупинити.

Може, удача була на боці «Барселони». Перший удар в площину воріт закінчився голом. Потім був другий гол після кутового і ми вже не грали. Дуже багато помилок допустили. Що найбільше засмутило - ми програвали єдиноборства.

Знаю, що в таких матчах судді зазвичай стають на бік найсильніших. Вважаю, в епізоді з Вербичем був пенальті. І в Барселоні не дали пенальті на Буяльському, і тут теж. Це пенальті. Навіть не ображаюся, бо знаю, що завжди допомагають найсильнішим.

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Судді іноді стають на бік великих команд. Це не новина. Заслужена перемога «Барселони», але мені не сподобалося, що з таким рахунком програли. Ми мали боротися до кінця.

З самого початку було складно на щось розраховувати з «Ювентусом» і «Барселоною». Мені з самого початку було ясно, що будемо боротися за євровесну. Потрібно сконцентруватися на наступних матчах, чемпіонаті. Сподіваюся, ще повернуться гравці після ковіду», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» поступилося «Барселоні» в матчі Ліги чемпіонів (0:4). Після цієї поразки кияни втратили шанси на вихід в плей-офф.

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