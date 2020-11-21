Тім - перший фіналіст Підсумкового турніру АТР в одиночному розряді

Домінік Тім став 21 листопада першим фіналістом Підсумкового тенісного турніру АТР, що триває у Лондоні.

27-річний австрієць (№3 АТР) у напруженій боротьбі переміг у півфіналі першу "ракетку" світу серба Новака Джоковича - 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5), передає Укрінформ. Тенісисти провели на корті 2 години 57 хвилин. Другий учасник фінального матчу визначиться у сьогоднішньому півфінальному протистоянні Даніїл Медведєв (Росія, №4 АТР) - Рафаель Надаль (Іспанія, 2). Читайте також: Коолгоф і Мектич зіграють у парному фіналі Підсумкового турніру АТР Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершитися 22 листопада. Фото: skysports.com.