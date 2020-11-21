Тім - перший фіналіст Підсумкового турніру АТР в одиночному розряді
Укрінформ
Домінік Тім став 21 листопада першим фіналістом Підсумкового тенісного турніру АТР, що триває у Лондоні.
27-річний австрієць (№3 АТР) у напруженій боротьбі переміг у півфіналі першу "ракетку" світу серба Новака Джоковича - 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5), передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 2 години 57 хвилин.
Другий учасник фінального матчу визначиться у сьогоднішньому півфінальному протистоянні Даніїл Медведєв (Росія, №4 АТР) - Рафаель Надаль (Іспанія, 2).
Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершитися 22 листопада.
Фото: skysports.com.