Тім - перший фіналіст Підсумкового турніру АТР в одиночному розряді

Тім - перший фіналіст Підсумкового турніру АТР в одиночному розряді

Укрінформ
Домінік Тім став 21 листопада першим фіналістом Підсумкового тенісного турніру АТР, що триває у Лондоні.

27-річний австрієць (№3 АТР) у напруженій боротьбі переміг у півфіналі першу "ракетку" світу серба Новака Джоковича - 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5), передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 2 години 57 хвилин.

Другий учасник фінального матчу визначиться у сьогоднішньому півфінальному протистоянні Даніїл Медведєв (Росія, №4 АТР) - Рафаель Надаль (Іспанія, 2).

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Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $9 млн завершитися 22 листопада.

Фото: skysports.com.

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