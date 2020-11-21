Коолгоф і Мектич зіграють у парному фіналі Підсумкового турніру АТР
Укрінформ
Нідерландсько-хорватський тенісний дует став першим фіналістом парних змагань Підсумкового турніру АТР, що триває в Лондоні.
У суботу Коолгоф і Мектич перемоги пару Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальйос (Аргентина) - 6:3, 6:4, передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 1 годину 14 хвилин.
В іншому півфіналі сьогодні зустрінуться дуети Юрген Мельцер (Австрія)/Едуар Роже-Васслен (Франція) - Раджив Рам (США)/Джо Солсбері (Велика Британія).
Підсумковий турнір АТР із призовим фондом $ 9 млн завершиться 22 листопада.
Фото: gettyimages.com.