УЄФА не розгляне справу по матчу Швейцарія - Україна 23 листопада - ЗМІ

УЄФА не розгляне справу по матчу Швейцарія - Україна 23 листопада - ЗМІ

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій не розглядатиме справу про скасований матч Ліги націй Швейцарія - Україна у понеділок, 23 листопада.

Як повідомляє Sport.ua, 23 листопада - це крайня для подачі всіх необхідних документів у справі, передає Укрінформ. 

"Розгляд пройде у прискореному режимі: засідатиме одразу апеляційний комітету УЄФА, а не контрольно-дисциплінарний. 

Скоріш за все, вердикт винесуть до кінця наступного тижня.

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Як повідомляв Укрінформ, матч заключного, 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна не відбувся 17 листопада через заборону з боку влади кантону Люцерн. Причиною стали позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса, які ті здали напередодні гри.

Фото: uaf.ua.

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