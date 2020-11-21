УЄФА не розгляне справу по матчу Швейцарія - Україна 23 листопада - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій не розглядатиме справу про скасований матч Ліги націй Швейцарія - Україна у понеділок, 23 листопада.

Як повідомляє Sport.ua, 23 листопада - це крайня для подачі всіх необхідних документів у справі, передає Укрінформ.

"Розгляд пройде у прискореному режимі: засідатиме одразу апеляційний комітету УЄФА, а не контрольно-дисциплінарний.

Скоріш за все, вердикт винесуть до кінця наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, матч заключного, 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна не відбувся 17 листопада через заборону з боку влади кантону Люцерн. Причиною стали позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса, які ті здали напередодні гри.

Фото: uaf.ua.