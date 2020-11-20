УЄФА вирішить долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада – УАФ

УЄФА може призначити дату перегравання, зарахувати тій чи іншій команді технічну поразку, а також вирішити долю зустрічі за допомогою жеребкування.

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА може розглянути питання про долю матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй Швейцарія - Україна в найближчий понеділок, 23 листопада, повідомляє сайт УАФ.

Українська асоціація футболу заявила, що «вірить в об'єктивне і неупереджене рішення в цьому питанні». УЄФА може призначити дату перегравання, зарахувати тій чи іншій команді технічну поразку, а також вирішити долю зустрічі за допомогою жеребкування.

Від майбутнього рішення по цьому матчу залежатиме, чи залишиться Україна в елітному дивізіоні Ліги націй.

Як повідомляв Укрінформ, матч Швейцарія - Україна не відбувся 17 листопада через заборону з боку влади кантону Люцерн. Причиною стали позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса, які ті здали напередодні гри.