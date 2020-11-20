Збірна була готова до матчу зі Швейцарією, але нам відмовили у повторних тестах – УАФ

Олег Протасов вважає, що було кілька варіантів проведення матчу в Люцерні.

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов прокоментував сайту УАФ скасування матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

«Збірна України була готова до матчу, на чому ми наполягали в переговорах і зі швейцарською стороною, і з УЄФА. Команда готова була здати тести на Covid-19 повторно, щоб підтвердити наявність мінімум тринадцяти здорових гравців, але нам відмовили, перекресливши всі наші зусилля.

Хоча отримані відразу після повернення в Україну результати тестування в акредитованій УЄФА лабораторії довели нашу правоту. До речі, гравці збірної Сергій Кривцов і Жуніор Мораес, які мали підозру на повторне захворювання Covid-19, теж отримали негативні результати тестів. Вони вже тренуються зі своєю командою і готуються до матчу чемпіонату України.

Дивним відмову швейцарського лікаря виглядає ще й тому, що незадовго до цього цей же медик дозволив місцевій команді «Люцерн» взяти участь в матчі проти «Цюріха», хоча напередодні зустрічі в обох командах у окремих футболістів виявили позитивний результат тесту на коронавірус.

Ми були готові зібрати нову команду і привезти її до Швейцарії, проте для цього потрібен час, не менше 48 годин – це збір гравців, тестування, оформлення віз тим футболістам, які не мають біометричних паспортів, і організація чартеру.

Будь-який менеджер, який працював зі збірною, підтвердить, що організувати це за добу, як нам пропонували в Швейцарії, для виїзного матчу – нереально», - сказав Протасов.

Як повідомляв Укрінформ, матч Швейцарія - Україна не відбувся 17 листопада через заборону з боку влади кантону Люцерн. Причиною стали позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса, які ті здали напередодні гри.