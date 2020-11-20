Сьогодні УЄФА не прийматиме рішення по матчу Швейцарія – Україна

Остаточне рішення по матчу дисциплінарний комітет УЄФА повинен прийняти вже наступного тижня, після докладного вивчення всіх наявних матеріалів.

УЄФА не встигне прийняти рішення по матчу Ліги націй Швейцарія - Україна сьогодні, 20 листопада, повідомляє meta-rating.

До 20 листопада Українська асоціація футболу і Швейцарський футбольний союз повинні надати всю юридичну інформацію, що стосується гри в Люцерні, яка не відбулась.

Українська сторона повинна додати до справи результати ПЛР-тестів своєї делегації, які команда здала 18 листопада після повернення до Києва. Зазначимо, що усі результати були негативні.

Як повідомляв Укрінформ, матч Швейцарія - Україна не відбувся 17 листопада через заборону з боку влади кантону Люцерн. Причиною стали позитивні тести на COVID-19 у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса, які ті здали напередодні гри.