УЄФА може вирішити долю матчу Ліги націй Швейцарія - Україна цього тижня

Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція Європейського футбольного союзу (УЄФА) прийме рішення щого матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України найближчими днями.

Як повідомив ТК "Футбол", доля поєдинку Швейцарія - Україна може вирішитися вже завтра, 20 листопада, передає Укрінформ.

Варіантів розвитку подій багато: технічна поразка, жереб або перенесення матчу на 2021 рік.

Відзначимо, що від результату цього поєдинку залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.

Нагадаємо, УЄФА 17 листопада за рішенням головного санітарного лікаря Люцерна скасував вирішальний матч національної збірної України в 2020 році через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка.