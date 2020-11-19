УЄФА може вирішити долю матчу Ліги націй Швейцарія - Україна цього тижня
Укрінформ
Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція Європейського футбольного союзу (УЄФА) прийме рішення щого матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України найближчими днями.
Як повідомив ТК "Футбол", доля поєдинку Швейцарія - Україна може вирішитися вже завтра, 20 листопада, передає Укрінформ.
Варіантів розвитку подій багато: технічна поразка, жереб або перенесення матчу на 2021 рік.
Відзначимо, що від результату цього поєдинку залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.
Нагадаємо, УЄФА 17 листопада за рішенням головного санітарного лікаря Люцерна скасував вирішальний матч національної збірної України в 2020 році через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка.