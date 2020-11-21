Американець Бертт викликаний в збірну України на відбіркові матчі Євробаскета-2022

Залишили розташування національної команди гравці «Київ-Баскета» Богдан Близнюк і Павло Крутоус, які здали позитивні тести на COVID-19.

Розігруючий «Будівельника» Стівен Бертт отримав виклик в збірну України для підготовки до матчів відбору на Євробаскет-2022, повідомляє basket-planet.com.

36-річний захисник – перший американський легіонер в історії збірної України. Бертт грав за «синьо-жовтих» на чемпіонаті Європи-2011, але з 2012 року в національну команду не викликався.

Напередодні майбутніх матчів у складі збірної є ще кілька змін. Залишили розташування національної команди гравці «Київ-Баскета» Богдан Близнюк і Павло Крутоус, які здали позитивні тести на COVID-19. Замість них викликані форварди Артем Ковальов з того ж «Київ-Баскета» і Олександр Беліков з «Прометея».

Найближчого понеділка збірна України вилетить до Любляни, де проведе матчі кваліфікації проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Стартувала у відборі на Євробаскет команда Айнарса Багатскіса з перемоги над австрійцями (88:73) і поразки від угорців (60:62).

Фото: сайт ФБУ