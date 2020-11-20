ФІБА затвердила час найближчих матчів відбору Євробаскету-2022

Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) затвердила розклад найближчих кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи 2022 року серед чоловічих національних збірних.

Через пандемію коронавірусу ці поєдинки відбуватимуться у спеціальних ізольованих таборах, повідомляє пресслужба ФБУ.

Збірна України гратиме в Любляні (Словенія). 28 листопада наші баскетболісти зустрінуться з командой Словенії (початок - о 21.10), а 30 листопада - з австрійцями (18.10).

Українська збірна після двох турів у групі F відбору Євробаскету-2022 посідає другу сходинку турнірної таблиці. Попереду Угорщина з двома перемогами. Наша команда на старті відбору перемогла на виїзді Австрію (88:73) та поступилася в Запоріжжі Угорщині (60:62).

Словенці мають 1 перемогу, австрійці обидва матчі програли.

Фото: fbu.ua.