ФІБА затвердила час найближчих матчів відбору Євробаскету-2022
Укрінформ
Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) затвердила розклад найближчих кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи 2022 року серед чоловічих національних збірних.
Через пандемію коронавірусу ці поєдинки відбуватимуться у спеціальних ізольованих таборах, повідомляє пресслужба ФБУ.
Збірна України гратиме в Любляні (Словенія). 28 листопада наші баскетболісти зустрінуться з командой Словенії (початок - о 21.10), а 30 листопада - з австрійцями (18.10).
Українська збірна після двох турів у групі F відбору Євробаскету-2022 посідає другу сходинку турнірної таблиці. Попереду Угорщина з двома перемогами. Наша команда на старті відбору перемогла на виїзді Австрію (88:73) та поступилася в Запоріжжі Угорщині (60:62).
Словенці мають 1 перемогу, австрійці обидва матчі програли.
Фото: fbu.ua.