Пара Кубот/Мело обіграла Коолгофа і Мектича на Підсумковому турнірі АТР

Польсько-бразильський тенісний дует Лукош Кубот/Марсело Мело обіграв Веслі Коолгоф з Нідерландів та Ніколу Мектича з Хорватії у 3-у турі групового раунду парної сітки Підсумкового турніру АТР, що триває у Лондоні.

Рахунок поєдинку у групі В ("Майк Брайан") на корті "O2 Arena" - 6:4, 6:7 (2:7), 10:8, передає Укрінформ.

Втім, цей результат не вніс особливих змін до турнірної таблиці. До півфіналу з двома перемогами достроково вийшли Коолгоф та Мектич. Кубот і Мело з одним виграшем залишають турнір.

Другий півфіналіст від групи В визначиться сьогодні у матчі 3-го туру Раджив Рам (США)/Джо Солсбері (Великобританія) та Кевін Кравіц/Андреас Міс (обидва - Німеччина).

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Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $ 9 млн завершиться 22 листопада.

Фото: tennisworldusa.org.