Медведєв обіграв Джоковича і забезпечив місце у півфіналі Підсумкового турніру АТР
Укрінформ
У Лондоні (Велика Британія) завершився четвертий день Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).
У групі А («Токіо-1970») росіянин Данило Медведєв достроково забезпечив собі перше місце і путівку до півфіналу, здобувши другу перемогу поспіль, цього разу над першою "ракеткою" світу сербом Новаком Джоковичем - 6 3, 6:3 передає Укрінформ .
Завершить груповий етап Медведєв матчем з аргентинцем Дієго Шварцманом, який у другому турі поступився Олександру Звєрєву з Німеччини - 3:6, 6:4, 3:6.
У третьому турі групи В («Лондон 2020») 19 листопада зійдуться Домінік Тім (Австрія) і Андрій Рубльов (Росія), Рафаель Надаль (Іспанія) і Стефанос Ціціпас (Греція).
Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $9 млн пройде до 22 листопада.
Фото: Getty Images.