Медведєв обіграв Джоковича і забезпечив місце у півфіналі Підсумкового турніру АТР

У Лондоні (Велика Британія) завершився четвертий день Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).

У групі А («Токіо-1970») росіянин Данило Медведєв достроково забезпечив собі перше місце і путівку до півфіналу, здобувши другу перемогу поспіль, цього разу над першою "ракеткою" світу сербом Новаком Джоковичем - 6 3, 6:3 передає Укрінформ .

Завершить груповий етап Медведєв матчем з аргентинцем Дієго Шварцманом, який у другому турі поступився Олександру Звєрєву з Німеччини - 3:6, 6:4, 3:6.

Читайте також: Зверєв переміг Шварцмана на Підсумковому турнірі АТР

У третьому турі групи В («Лондон 2020») 19 листопада зійдуться Домінік Тім (Австрія) і Андрій Рубльов (Росія), Рафаель Надаль (Іспанія) і Стефанос Ціціпас (Греція).

Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $9 млн пройде до 22 листопада.

Фото: Getty Images.