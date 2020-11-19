Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера
Укрінформ
Колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився в "Монако" після завершення ігрової кар’єри.
Нині він працює другим асистентом головного тренера команди чорногорця Звездана Мітровича, повідомляє прессслужба ФБУ.
Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка.
32-річний Сергій Гладир виступав за "Монако" з 2015 року. За чотири сезони він виграв з командою Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги.
Фото: fbu.ua.