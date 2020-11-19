Українець Гладир продовжив кар’єру в БК

Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера

Укрінформ
Колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився в "Монако" після завершення ігрової кар’єри. 

Нині він працює другим асистентом головного тренера команди чорногорця Звездана Мітровича, повідомляє прессслужба ФБУ.

Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка.

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32-річний Сергій Гладир виступав за "Монако" з 2015 року. За чотири сезони він виграв з командою Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги.

Фото: fbu.ua.

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