НБА оприлюднила структуру та формат сезону-2020/2021

Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація офіційно оголосила структуру та формат сезону 2020/2021 років.

Сезон стартує 22 грудня, а команди проведуть по 72 матчі регулярного чемпіонату, повідомляє пресслужба асоціації.

Після закінчення регулярної першості відбудеться плей-ін за право зіграти в матчах на вибування.

До старту регулярного турніру з 11-го по 19 грудня пройдуть передсезонні матчі.

Розклад сезону НБА-2020/2021:

11-19 грудня - передсезонні матчі;

22 грудня- 4 березня - перша частина регулярного чемпіонату;

5-10 березня - перерва на Матч усіх зірок НБА;

11 березня-16 травня - друга частина регулярного чемпіонату;

18-21 травня - турнір плей-ін;

22 травня-22 липня - плей-офф НБА.

Фото: nba.com.