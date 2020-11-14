Баскетболістки збірної України поступилися Бельгії у відборі Євро-2021

Національна жіноча збірна України з баскетболу поступилася у суботу лідеру групи G - команді Бельгії у матчі 4-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

Результат зустрічі, яка завершилася у португальському місті Одівелаш - 65:87 (17:29, 20:16, 10:12, 18:30), передає Укрінформ.

Найрезультативнішими на майданчику спорткомплексу Pavilhão Multiusos de Odivelas стали: форвард Аліна Ягупова (32 очки) - у складі України; плеймейкер - Жюлі Альмо (18) - у суперниць.

14 листопада у групі G кваліфікації жіночого Євробаскету також відбудеться зустріч Фінляндія - Португалія.

Становище команд на цю годину: Бельгія - 4 перемоги (у 4-х матчах), Україна - 2 (4), Португалія - 1 (3), Фінляндія - 0 (3).

5-6-й тури кваліфікації Євробаскету мають відбутися 4-го та 6 лютого.

Додамо, що до фінальної стадії жіночого чемпіонату Європи, яку у червні 2021 року прийматиме Іспанія та Франція, виходять переможці кожної з дев'яти відбіркових груп, а також п'ять збірних, що посіли другі місця.

Фото: fbu.ua.