Українка встановила рекорд кваліфікації Євробаскету за блок-шотами

21-річна центрова національної баскетбольної збірної України Вероніка Любінець встановила рекорд відбору на чемпіонат Європи-2021.

У матчі третього туру кваліфікації проти команди Фінляндії (84:66) Любінець зробила 6 блок-шотів, що є найкращим індивідуальним показником турніру, повідомляє пресслужба ФБУ.

На другому місці в індивідуальному рейтинзі кваліфікації шведка Аманда Зауї (5 блок-шотів), на третій позиції одразу троє баскетболісток, які мають 4 блок-шоти.

Українська центрова відіграла у матчі з Фінляндією 35 хвилин. Вона також набрала 19 очок, зробила 6 підбирань, 1 передачу та 1 перехоплення.

Додамо, що у суботу, 14 листопада, українські баскетболістки у четвертому турі зіграють у португальському місті Одівелаш поєдинок проти лідерів групи G бельгійок. Матч розпочнеться о 20.00.

Фото: fbu.ua.