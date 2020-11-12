Баскетболістки збірної України обіграли Фінляндію у відборі Євро-2021

Національна жіноча збірна України з баскетболу перемогла у четвер команду Фінляндії у матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Результат зустрічі, яка завершилася у португальському місті Одівелаш - 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10), передає Укрінформ.

Найрезультативнішими на майданчику спорткомплексу Pavilhão Multiusos de Odivelas були: форвард Аліна Ягупова (22 очки) - у складі України; плеймейкер Лотта-Май Лахтінен (18) - у суперниць.

Сьогодні у групі G кваліфікації жіночого Євробаскету також відбудеться зустріч Португалія - Бельгія.

Становище команд на цю годину: Бельгія - 2 перемоги (у 2-х матчах), Україна - 2 (3), Португалія - 1 (2), Фінляндія - 0 (3).

Наступний відбірковий поєдинок українські баскетболістки проведуть у Португалії 14 листопада проти Бельгії.

Додамо, що до фінальної стадії жіночого Євробаскету-2021, яка у червні відбудеться в Іспанії та Франції, виходять переможці кожної з дев'яти відбіркових груп, а також п'ять збірних, які посіли другі місця.

Фото: fbu.ua.