Баскетболістки збірної України обіграли Фінляндію у відборі Євро-2021
Результат зустрічі, яка завершилася у португальському місті Одівелаш - 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10), передає Укрінформ.
Найрезультативнішими на майданчику спорткомплексу Pavilhão Multiusos de Odivelas були: форвард Аліна Ягупова (22 очки) - у складі України; плеймейкер Лотта-Май Лахтінен (18) - у суперниць.
Сьогодні у групі G кваліфікації жіночого Євробаскету також відбудеться зустріч Португалія - Бельгія.
Становище команд на цю годину: Бельгія - 2 перемоги (у 2-х матчах), Україна - 2 (3), Португалія - 1 (2), Фінляндія - 0 (3).
Наступний відбірковий поєдинок українські баскетболістки проведуть у Португалії 14 листопада проти Бельгії.
Додамо, що до фінальної стадії жіночого Євробаскету-2021, яка у червні відбудеться в Іспанії та Франції, виходять переможці кожної з дев'яти відбіркових груп, а також п'ять збірних, які посіли другі місця.
Фото: fbu.ua.