Зверєв переміг Шварцмана на Підсумковому турнірі АТР

Олександр Зверєв з Німеччини (№7 світового тенісного рейтингу) обіграв аргентинця Дієго Шварцман (9) в матчі 2-го туру одиночного розряду Підсумкового турніру АТР в Лондоні.

Результат поєдинку, що завершився на корті "O2 Arena" - 6:3, 4:6, 6:3, передає Укрінформ.

Гра тривала 2 години 13 хвилин.

Сьогодні у групі А ("Токіо-1970") також відбудеться зустріч 2-го туру Новак Джокович (Сербія, 1) - Даніїл Медведєв (Росія, 4).

Поки у квартеті А по одній перемозі мають Джокович, Медведєв та Зверєв. Шварцман свої обидва матчі програв.

Фото: tennisworldusa.org.