Гранольєрс і Себальйос удруге виграли на Підсумковому турнірі АТР-2020

Іспансько-аргентинський тенісний дует Марсель Гранольєрс/Орасіо Себальйос переміг хорвата Мате Павича та бразильця Бруно Соарес у матчі другого туру парних змагань Підсумкового турніру АТР, що триває у Лондоні.

Зустріч у групі А ("Боб Браян") завершився з рахунком 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 10:8, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті "O2 Arena" 2 години 6 хвилин. Це друга перемог Гранольєрса і Себальйоса на турнірі.

У цій же групі 18 листопада пройде зустріч Джон Пірс (Австралія)/Майкл Вінус (Нова Зеландія) - Юрген Мельцер (Австрія)/Едуар Роже-Васслен (Франція).

Раніше у групі В ("Майк Брайан") дебютанти турніру Веслі Коольгоф (Нідерланди) і Нікола Мектич (Хорватія) з двома перемогами вже забезпечили собі путівки до півфіналу. За друге місце в 1/2 фіналу тут в очному матчі посперечаються дуети Раджив Рам (США)/Джо Солсбері (Великобританія) та Кевін Кравіц/Андреас Міс (обидва - Німеччина).

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В одиночному розряді у другому турі у квартеті А ("Токіо-1970") Олександру Зверєву з Німеччини (№7 світового рейтингу) сьогодні протистоятиме аргентинець Дієго Шварцман (9), а серб Новак Джокович (1) зіграє з росіянином Даніїлом Медведєвим (4 ).

Підсумковий турнір АТР з призовим фондом $ 9 млн завершиться 22 листопада.

Фото: tennisworldes.com.