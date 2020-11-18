Не слід очікувати, що УЄФА оперативно вирішить долю матчу Швейцарія – Україна

Олександр Гливинський переконаний, що гравці збірної України не порушували медичний протокол УЄФА.

Прес-секретар збірної України Олександр Гливинський прокоментував у Фейсбуку скасування матчу Ліги націй проти Швейцарії і вважає, що УЄФА не стане оперативно вирішувати долю поєдинку.

«Остаточно ясно, що матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна не відбудеться ні сьогодні, ні завтра. Подальшу долю зустрічі вирішуватиме дисциплінарному комітету УЄФА.

Згідно з відповідним кодексом, він може прийняти три варіанти рішення: перенести матч на іншу дату, виявити вину однієї з команд в тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі – перемога однієї з команд або нічия.

Коли саме відбудеться засідання дисциплінарного комітету УЄФА сказати важко, але це точно не буде оперативно. Можливо в цьому місяці, можливо, в наступному, а може і пізніше.

Збірна України виконувала всі розпорядження, які вимагає протокол УЄФА «Повернення до гри» - регулярні ПЛР-тести, постійне носіння захисних масок (знімали тільки в своїх готельних кімнатах і перед тарілкою в ресторані), соціальна дистанція, постійна дезінфекція рук і відсутність контактів з навколишнім світом.

Якщо і були тренери або гравці десь без масок, то тільки в роздягальні, на тренуванні або під час гри – як відомо, саме це і дозволено протоколом. Тому підстав бачити хоч якусь провину збірної України в тому, що сталося поширення коронавірусу в команді, просто немає.

Тут справа в самій інфекції, яку не завжди зупиниш перерахованими заходами безпеки, вона розвивається поступово і передається від одного іншому не одночасно.

Очевидно, що інфекція могла потрапити в колектив ззовні, але де і коли це сталося, тепер сказати складно: перші позитивні тести були зафіксовані в Німеччині – 13 листопада, проте зараження могло статися і раніше.

Незважаючи на те, що до початку збору і під час нього Україна втратила аж 14 гравців через позитивні ПЛР-тести (не беруться до уваги Кривцов і Мораес, яких УЄФА допускав до матчу, враховуючи жовтий статус гравців, які перехворіли), українці готові були зіграти в Швейцарії.

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І це незважаючи на те, що вже втратили через коронавірус фактично цілу команду (якщо брати до уваги мінімальний допустимий склад на гру під час пандемії - 13 футболістів)», - написав Гливинський.

Як повідомляв Укрінформ, матч Ліги націй Швейцарія - Україна, який мали зіграти 17 листопада, скасували. У разі технічної поразки Україна вилетить в дивізіон B Ліги націй, хоча зараз «синьо-жовті» посідають в турнірній таблиці місце вище Швейцарії.

Фото: сайт УАФ