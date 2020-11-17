Україна не зможе виставити проти Швейцарії іншу команду найближчими днями
Укрінформ
Остаточне рішення прийматиме УЄФА, не виключена і технічна поразка.
Українська асоціація футболу підтвердила УЄФА, що у неї немає іншої команди, відповідних гравців, щоб провести матч проти Швейцарії в Лізі націй сьогодні або завтра, повідомляє сайт УЄФА.
Питання передадуть в контрольно-дисциплінарний і етичний комітет УЄФА, який прийме остаточне рішення.
Збірна України перебуває на карантині за рішенням лікаря кантону Люцерн. Матч проти Швейцарії, який мали зіграти сьогодні, скасували.
У разі технічної поразки Україна вилетить в дивізіон B Ліги націй, хоча зараз «синьо-жовті» посідають в турнірній таблиці місце вище Швейцарії.