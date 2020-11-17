Футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес захворів на COVID-19

Атакувальний хавбек київського "Динамо" і футбольної збірної Люксембургу Жерсон Родрігес здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє на сторінці у Twitter пресслужба Федерації футболу Люксембургу.

У зв'язку з цим 25-річний люксембуржец не зіграє в матчі Ліги націй проти Азербайджану, який відбудеться 17 листопада і розпочнеться о 21.45.

У поточному сезоні футболіст забив 6 м'ячів (3 - з пенальті) і зробив 1 гольову передачу в 21-у матчі за клуб та збірну.

На коронавірус також захворів голкіпер збірної Люксембургу Антоні Моріс.

Фото: sport.bigmir.net.