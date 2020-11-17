Швейцарія - Україна. Прогноз на матч

Сьогодні збірна України проведе заключний матч у цьому році і в поточному сезоні Ліги націй УЄФА.

Щоб зберегти прописку в дивізіоні А підопічним Андрія Шевченка потрібно не так вже й багато. Влаштує навіть поразка в один м'яч, за умови, що ми заб'ємо мінімум двічі. Втім, з огляду на недавні ігри з Німеччиною і перемогу над Іспанією, вболівальники чекають не просто боротьби за виживання.

Все ж Швейцарію ми вдома вже обіграли, чому б не повторити цей успіх і на виїзді? Аналітики Parimatch, титульного партнера збірної України, прогнозують, що ми, швидше за все не побачимо багато голів, але при цьому варто очікувати, що відзначаться обидві збірні.

Відзначимо, що після цього матчу наша національна команда піде у відпустку і наступну офіційну зустріч проведе вже в березні в рамках відбору ЧС-2022. Своїх суперників ми дізнаємося 7 грудня, коли відбудеться жеребкування кваліфікації.

Швейцарія – Україна

Прогноз. Україна заб'є гол. Коефіцієнт - 1.58

Підопічні Андрія Шевченка не люблять залишати поле без забитого м'яча. Не вдалося зберегти свої ворота сухими ні Іспанії, ні Німеччині. При цьому потрібно зазначити, що Швейцарії забивали в восьми попередніх матчах. Навряд чи вона встоїть проти нападу збірної України, у якої зараз вистачає і сил, і мотивації, щоб продовжити свою гольову серію.

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Швейцарія – Україна

Прогноз. Україна не програє. Коефіцієнт: 2.28

Крім того, що швейцарці так довго не можуть завершити матч без пропущених м'ячів, їх серія безвиграшних матчів вже досягла семи зустрічей поспіль. Звичайно, як і перед нами у нашого суперника завдання зберегти місце в дивізіоні А. Ось тільки завдання буде не з простих. Тим більше, що фактор свого поля їм не допоможе - матч пройде без глядачів. Отже, ми цілком можемо розраховувати на те, що наша команда як мінімум не програє.

Швейцарія – Україна

Прогноз. Тотал менше 2,5. Коефіцієнт: 1.82

Навряд чи ми побачимо відкритий і атакуючий футбол. Бігти вперед потрібно тільки швейцарцям, чий напад зірок з неба не хапає. А збірна України, при цьому, вже непогано налагодила гру в обороні. Можливо, команди обміняються голами, але забити більше одного разу комусь із них буде непросто. Тому прогноз на те, що в цьому матчі все обмежитися максимум двома голами цілком логічний.