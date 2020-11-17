Збірна України оприлюднила заявку на матч з футболістами Швейцарії у Лізі націй УЄФА

В Люцерні на «Свісспорарені» сьогодні відбудеться поєдинок заключного туру групового етапу Ліги націй-2020/2021 між футболістами збірних Швейцарії та України.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до стартової заявки «синьо-жовтих» увійшов 21 виконавець, передає Укрінформ. Заявка збірної України на матч зі Швейцарією (за номерами): 1. Юрій Паньків, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Євген Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 7. Олександр Назаренко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Ігор Харатін, 15. Юхим Конопля, 16. Сергій Булеца, 17. Олександр Зінченко, 18. Георгій Судаков, 19. Олександр Зубков, 20. Валерій Бондар, 21. Богдан Михайличенко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін. Читайте також: Збірна України завершує виступ у Лізі націй УЄФА матчем у Швейцарії Нагадаємо, матч Швейцарія - Україна розпочнеться о 21.45 за київським часом. Фото: football.ch.