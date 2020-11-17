Конгрес США ухвалив антидопінговий «акт Родченкова»

Верхня палата Конгресу США ухвалила «акт Родченкова», який дозволяє американським органам юстиції карати причетних до вживання допінгу на міжнародних спортивних заходах.

Голосування за проєкт закону відбулося в Сенаті в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Закон забезпечить інструменти, необхідні для захисту чесних спортсменів та притягнення до відповідальності учасників міжнародних допінгових змов», - заявив глава Антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тігарт.

Він підкреслив, що «акт Родченкова» не тільки встановлює кримінальне покарання за допінг, а й захищає викривачів та забезпечує відшкодування для спортсменів, які постраждали через нечесні схеми. Він уповноважує американські органи правопорядку переслідувати порушників, у тому числі іноземних громадян. За вживання допінгу передбачається штраф у сумі до 1 млн доларів США або ув’язнення до десяти років.

Раніше документ ухвалила Палата представників, і тепер він буде відправлений на підпис президентові США.

Нагадаємо, Григорій Родченков очолював московську антидопінгову лабораторію. Згодом він надав інформацію WADA у справі щодо допінг-схем у російському спорті.