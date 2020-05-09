Родченков написав книгу про "допінг-імперію Путіна"

Родченков втік з Росії до США у 2016-му році. Його дані призвели до усунення РФ від олімпійського руху і численних дискваліфікацій.

Колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков випустить автобіографічну книгу. Книга отримала назву «Справа Родченкова: як я розвалив секретну допінг-імперію Путіна».

«Ця книга розповість повну історію, яка стоїть за оскароносним фільмом Браяна Фогеля «Ікар». Ця історія досі шокує і зачаровує весь світ.

Це приголомшлива відверта подорож показує систему, що складається з людей, повних брехні, обману і спірної моралі», - говориться в анотації до книги.

Читайте також: Великий спортивний бан Росії

Книга вийде 30 травня. Вже зараз її можна купити на сайті видавця за 20 фунтів.

Нагадаємо, зізнання Григорія Родченкова стали підставою для створення доповіді Річарда Макларена про порушення антидопінгового законодавства в Росії.