Перша ліга: «Агробізнес» переміг «ВПК-Агро» в останньому матчі 13 туру

Футболісти "Агробізнеса" з Волочиська Хмельницької області вийшли на третє місце у чемпіонаті України серед клубів Першої ліги.

У заключному поєдинку 13-го туру "Агробізнес" переміг команду "ВПК-Агро" з Шевченківки Магдалинівського району Дніпропетровщини - 3:2, передає Укрінформ. М'ячі на стадіоні "Метеор" у Дніпрі у переможців забили: Роман Дідик (24-та хвилина), Віталій Груша (45+1) та Сергій Петров (70). На 17-й хвилині Дідик вразив власні ворота. У "ВПК-Агро" голом відзначився Іван Будняк (90+3). Результати інших матчів 13-го туру: "Чорноморець" (Одеса) - "Металіст 1925" (Харків) - 2:0, "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Полісся" (Житомир) - 0:2, "Кремінь" (Кременчук) - "Кристал" (Херсон) - 1:0, "Нива" (Тернопіль) - "Миколаїв" - 0:0, "Верес" (Рівне) - "Волинь" (Луцьк) - 2:0, "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Альянс" (Липова Долина) - 1:0, "Оболонь" (Київ) - "Авангард" (Краматорськ) - 5:0. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй Швейцарія - Україна Турнірне становище лідерів: "Чорноморець" - 27 очок (після 13-ти ігор), "Гірник-Спорт" - 23 (12), "Агробізнес" - 22 (12), "Верес" - 21 (11), "Волинь" - 21 (12), 14-й тур відбудеться 20 листопада. Фото: fcab.com.