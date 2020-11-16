Футбол: Норвегія через коронавірус зіграє з Австрією молодіжним складом

Національна збірна Норвегії з футболу через коронавірус на матч 6-го туру групи Ліги націй проти Австрії змушена 18 листопада виставити молодіжний склад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Норвезької футбольної асоціації.

"На поєдинок шостого туру проти Австрії буде виставлений молодіжний склад (U21). Збірною в цій керуватимуть тренери "молодіжки", - зазначається у повідомленні.

Раніше у цій групі відмінили матч п'ятого туру Ліги націй Румунія - Норвегія, який мав відбутися у неділю, 15 листопада. Причиною стало виявлення COVID-19 у одного з футболістів скандинавської збірної, що спонукало місцеву владу прийняти не найпопулярніше рішення про заборону вильоту команди до Бухареста.

Становище команд у група В1 Ліги націй: Австрія - 12 очок (після 5-ти ігор), Норвегія - 9 (4), Румунія - 4 (4), Північна Ірландія - 1 (5).

Фото: fifa.com.