Олімпійські ігри у Токіо відбудуться наступного літа

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

В ході зустрічі у Токіо Суґа та Бах обговорили підготовку до літніх ігор та домовились продовжувати тісно співпрацювати з метою забезпечення безпеки відвідувачів, оскільки кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати по всьому світу.

Японський прем'єр висловив упевненість, що ігри відбудуться наступного літа у столиці Японії як "доказ того, що людство перемогло вірус".

Після зустрічі Бах сказав журналістам, що впевнений, що глядачі зможуть бути присутніми на спортивних змаганнях. Він також пообіцяв, що МОК активізує зусилля, щоб забезпечити вакцинацію глядачів і спортсменів, "якщо до того часу вакцина від COVID-19 буде доступною".

"Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри й Олімпійський вогонь світлом у кінці тунелю", - додав глава МОК.

Планується, що Олімпійські ігри-2021 відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Паралімпійські – з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 16 листопада у світі зареєстровано 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 1 324 526 осіб померли, 38 140 211 одужали.