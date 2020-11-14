Футбольний матч Німеччина - Україна пройде за графіком

Поєдинок Ліги націй УЄФА між національними збірними Німеччини та України сьогодні відбудеться.

Щойно надійшли результати додаткових ПЛР-тестів, узятих у гравців, тренерів та представників медичного й технічного штабу збірної України, які перебуватимуть у роздягальні та на лавках біля поля. Усі 35 тестів дали негативний результа, повідомив пресаташе національної збірної України Олександр Гливинський.

"Отже, 20 гравців, які перебувають у заявці, можуть брати участь у сьогоднішньому матчі Ліги націй Німеччина - Україна. Гра розпочнеться, як і було заплановано, о 21.45 за київським часом", - зазначається у повідомленні.

Раніше департамент охорони здоров’я Лейпцига дозволив проведення зустрічі з єдиним зауваженням - після отримання результатів додаткових ПЛР-тестів від української делегації.

Фото: uaf.ua.