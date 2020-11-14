УЄФА не збирається змінювати формат проведення Євро-2020
Укрінформ
У суботу ЗМІ розповсюдили інформацію, що Футбольна асоціація Англії веде із Союзом європейських футбольних асоціацій переговори про проведення у Великій Британії всіх матчів чемпіонату Європи-2020.
У відповідь на це УЄФА підтвердив початковий план проведення Євро-2020, повідомляє Sky Sports.
Відзначається, що УЄФА продовжує тісно співпрацювати з усіма містами-організаторами і не відступає від ідеї проведення чемпіонату у 12-ти містах 12-ти країн. Присутність уболівальників на трибунах поки що залишається під питанням.
Додамо, що чемпіонат Європи з футболу повинні прийняти Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам та Більбао. Матчі мають відбутися з 11 червня по 11 липня 2021 року.
Навесні УЄФА переніс чемпіонат Європи у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Фото: uefa.com.