У заявці збірної України на матч з Німеччиною 20 футболістів
Укрінформ
Різник поза заявкою, Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук та Циганков вибули через позитивний тест на коронавірус.
Збірна України оголосила заявку на матч 5-го туру Ліги націй проти Німеччини, повідомляє сайт УАФ.
У список увійшли 20 футболістів. Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук та Циганков вибули через позитивний тест на коронавірус.
З доступних гравців поза заявкою виявився тільки воротар Дмитро Різник.
Воротарі: П'ятов, Лунін, Паньків
Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондар, Михайличенко, Матвієнко
Півзахисники: Степаненко, Малиновський, Марлос, Харатін, Зінченко, Макаренко, Зубков
Нападники: Яремчук, Мораес.
Як повідомляв Укрінформ, збірна України повинна зіграти з Німеччиною 14 листопада в 5-му турі Ліги націй.
Фото: сайт УАФ