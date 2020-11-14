У заявці збірної України на матч з Німеччиною 20 футболістів

Різник поза заявкою, Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук та Циганков вибули через позитивний тест на коронавірус.

Збірна України оголосила заявку на матч 5-го туру Ліги націй проти Німеччини, повідомляє сайт УАФ.

У список увійшли 20 футболістів. Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук та Циганков вибули через позитивний тест на коронавірус.

З доступних гравців поза заявкою виявився тільки воротар Дмитро Різник.

Воротарі: П'ятов, Лунін, Паньків

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Чеберко, Конопля, Бондар, Михайличенко, Матвієнко

Півзахисники: Степаненко, Малиновський, Марлос, Харатін, Зінченко, Макаренко, Зубков

Нападники: Яремчук, Мораес.

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Як повідомляв Укрінформ, збірна України повинна зіграти з Німеччиною 14 листопада в 5-му турі Ліги націй.

Фото: сайт УАФ