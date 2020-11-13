Матч Німеччина – Україна під питанням, в нашій збірній 5 нових випадків коронавірусу

Позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Віктор Коваленко.

У складі збірної України виявили нові випадки коронавірусу. Про це повідомив головний тренер Андрій Шевченко на прес-конференції перед матчем з Німеччиною. Він повідомив про п'ять випадків, з них 4 у гравців, 1 у співробітника штабу збірної.

Завтра Україна проведе новий тест. Наразі проведення матчу Німеччина – Україна під питанням. Завтра УЄФА і влада Німеччини прийматиме рішення.

За інформацією Tribuna.com, позитивні тести здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Віктор Коваленко.

Вони пропустять найближчі матчі України в Лізі націй проти Німеччини і Швейцарії.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України повинна зіграти з Німеччиною 14 листопада в 5-му турі Ліги націй.