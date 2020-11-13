Німеччина - Україна. Прогноз на матч

Матч в Лейпцигу зіграють 14 листопада. Початок – о 21:45 за київським часом.

Добігає завершення другий сезон Ліги націй. Протягом найближчих днів команди зіграють ще по два матчі і визначать переможців та аутсайдерів своїх дивізіонів. Компактний календар і чітко зрозуміла схема підйомів-понижень робить цей турнір чудовою альтернативою контрольним матчам. Хоча не виключаємо, що таке позитивне враження в нас складається завдяки дуже крутій компанії, в яку потрапила збірна України. За два з половиною місяці у команди Андрія Шевченка було вісім грандіозних матчів – не забуваємо про спаринги з Францією та Польщею. Без перебільшення, такого топового підбору суперників у збірної України не було ніколи.

Втім, збірнаУкраїни, офіційним партнером якої є компанія Parimatch, сама на це заслужила перемогою у нижчому дивізіоні два роки тому. І як же кортить, аби наша національна команда зберегла місце у дивізіоні А. Перед двома останніми турами шанси на це непогані – у збірної України плюс чотири очки над Швейцарією, яка йде останньою. Нам навіть цілком реально виграти цю групу – для цього, приміром, може вистачити нічиєї в Німеччині та перемоги в Швейцарії. І за оцінками аналітиків Parimatch ми цілком можемо розраховувати на позитивний результат в Лейпцигу.

НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Прогноз: тотал менше 3,5 голів. Коефіцієнт: 1,73

Жовтневий матч між цими командами має допомогти збірнійУкраїни. Тоді наша команда грала наче й від оборони, але при цьому намагалася виходити із захисту через короткий пас. Це було помилковим рішенням – німці добре грали у високому пресингу, часто відбирали м’ячі біля нашого штрафного майданчику. А коли в суперника стали закінчуватися сили, то Україна вирівняла гру і останні півгодини може занести собі в актив.

Після того був показовий домашній матч проти Іспанії. Ось там Україна грала майже класичним автобусом і це принесло результат. Наші хлопці показали, що вміють грати і в такому стилі. Цей досвід тренерський штаб Шевченка обов’язково врахує, а тому поєдинок Німеччина – Україна має високі шанси стати нерезультативним.

НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Прогноз: Україна заб’є - так. Коефіцієнт: 1,65

З осені 2018-го, коли розпочався розквіт збірної України під орудою Андрія Шевченка, наша команда заслужила репутацію команди, яка завжди вміє знайти шлях до воріт суперника. Матчів без голів за цей період дійсно можна порахувати на пальцях однієї руки. А якщо взяти офіційні поєдинки, то таких було лише два з шістнадцяти – проти Португалії та Іспанії на виїзді.

У нашої команди не йшов м’яч у ворота в спарингу з Польщею. Сподіваємося, приберегли голи на німців. Тим більше їх оборона не вражає. Тренер досі не визначився із основними захисниками. А ті, хто начебто мали стати основою, регулярно опиняються у лазареті. От і цього разу випали Зюле, Клостерманн, Гальстенберг. Приміром, місяць тому всі вони вийшли у стартовому складі у матчі на «Олімпійському».

Нойєр – це круто, але навіть Мануель не вберіг бундестім від трьох пропущених у грі проти Швейцарії. Враховуючи хорошу форму наших атакуючих гравців (особливо Яремчука), є всі підстави розраховувати як мінімум на один гол у виконанні нашої збірної.

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НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Прогноз: перемога України з форою +1,5 голи. Коефіцієнт: 1,99

До втрат Німеччини в обороні нагадаємо кадрові проблеми в атаці. Відсутність Дракслера і Гаверца можна було б пережити окремо, але разом – це доволі неприємно, адже гравців подібного функціоналу не залишилося. Ну, і головна втрата бундестіму загалом – це травма Йозуа Кімміха. Найважливіший гравець для побудови гри німецької збірної. Безумовно, склад Німеччини залишається потужним, особливо в атаці. Але три основних захисника плюс Кімміх – це серйозно. Знаючи про свої негаразди в захисті, Німеччина й атакуватиме значно стриманіше.

Варто відзначити і мотиваційний фактор. Гранди ставляться до Ліги націй як до спарингів із підвищеною мотивацією. Це помітно і з результатів, і з поведінки тренерів. Тоді як для збірної України ці матчі – нагода довести всьому світу, що ми тут невипадково. Зараз, коли є реальний шанс зачепитися за очки проти Німеччини, наші хлопці вийдуть з максимальним налаштуванням. Хтозна, можливо після суботньої гри будемо обговорювати не наші шанси на виживання, а на те, щоб посісти у групі першу сходинку.