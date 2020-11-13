Перед матчем з футболістами України Німеччина зазнала кадрових втрат

Напередодні завтрашнього домашнього футбольного матчу п’ятого туру групового раунду Ліги націй проти України збірна Німеччини зазнала кадрових втрат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УАФ.

Через різні причини табір команду залишили Олівер Бауманн ("Гоффенгайм"), Ніко Шульц ("Боруссія", Дортмунд), Боте Баку ("Вольфсбург"), Йонас Гоффманн ("Боруссія", Менхенгладбах) та Робін Госенс ("Аталанта", Італія).

Утім, до команди Йоахіма Льова приєдналися Мануель Ноєр, Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Ніклас Зюле та Лерой Сане (усі - "Бавария"), а також Маттіас Гінтер ("Боруссія", Менхенгладбах), Тімо Вернер ("Челсі", Англія) та Тоні Кроос ("Реал", Іспанія), який не зіграє проти нашої команди через дискваліфікацію.

Таким чином, до матчу саме з Україною під орудою тренерського штабу готуватимуться 19 польових гравців та три воротарі.

Склад збірної Німеччини:

воротарі - Бернд Лено ("Арсенал", Англія), Мануель Ноєр ("Баварія"), Кевін Трапп ("Айнтрахт", Франкфурт);

захисники - Маттіас Гінтер ("Боруссія", Менхенгладбах), Беньямін Генрікс ("Монако", Франція), Робін Кох ("Лідс", Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія), Ніклас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Баєр"), Фелікс Удуохай ("Аугсбург"), Ніклас Зюле ("Баварія");

півзахисники: Надім Амірі ("Баєр"), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва - "Боруссія", Дортмунд), Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Лерой Сане (усі - "Баварія"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", Англія), Тоні Кроос ("Реал", Іспанія - з Україною не гратиме);

нападники - Лука Вальдшмідт ("Бенфіка", Португалія), Тімо Вернер ("Челсі", Англія), Флоріан Нойхаус ("Боруссія", Менхенгладбах).

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок Німеччина - Україна пройде у суботу, 14 листопада, на "РБ Арені" у Лейпцигу. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом.

Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: dfb.de.