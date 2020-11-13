Футбол: у Дніпрі визначиться останній учасник 1/8 фіналу Кубка України

У п'ятницю, 13 листопада, визначиться останній учасник четвертого раунду (1/8 фіналу) Кубку України сезону-2020/2021.

Як передає Укрінформ, перенесений матч третього етапу між командами "ВПК-Агро" (Шевченківка) та "Олімпік" (Донецьк) відбудеться у Дніпрі на стадіоні "Метеор" (початок - о 14.00), повідомляє пресслужба УАФ.

Пари четвертого раунду (1/8 фіналу) Кубку України:

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ)

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Ворскла" (Полтава)

"Дніпро-1" - переможець пари "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Олімпік" (Донецьк)

"Олександрія" - "Минай"

"Верес" (Рівне) - "Маріуполь"

"Нива" (Вінниця) - "Колос".

Базовий день матчів 1/8 фіналу - 2 грудня.

Нагадаємо, що поєдинки 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі розпочнуть виступи чинний володар Кубка "Динамо" (Київ), та чемпіон України "Шахтар" (Донецьк).

Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.

Фото: uaf.ua.