Молодіжна збірна України зіграє з Мальтою матч відбору Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) проведе сьогодні, 13 листопада, свій передостанній відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

В Та-Алі на стадіоні "Сенченері" - о 18.00 за київським часом підопічні Руслана Ротаня розпочнуть зустріч з командою Мальти, передає Укрінформ.

У минулому турі "синьо-жовті" поступилися на виїзді Північній Ірландії (0:1) і достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021.

Турнірне становище: Данія - 25 очок (після 9-ми ігор), Румунія - 19 (8), Україна - 10 (8), Фінляндія - 10 (9), Північна Ірландія - 9 (9), Мальта - 1 (8).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: Укрінформ.