Молодіжна збірна України не зіграє на футбольному Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) провела черговий відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

На стадіоні "Шоуграундс" в Балліміні підопічні Руслана Ротаня поступилася команді Північної Ірландії - 0:1, передає Укрінформ.

Автором єдиного голу став Пол О'Ніл, який відзначився на 61-й хвилині після результативного пасу Сіарона Брауна.

В інших матчах 8-ї відбіркової групи Данія завдала поразки Фінляндії (2:1), а Румунія взяла гору над Мальтою (4:1).

До виїзної гри з британцями в українців ще залишалися теоретичні шанси на вихід із групи, однак перемога Румунії над Мальтою та втрата очок у Північній Ірландії достроково позбавила "синьо-жовтих" можливості взяти участь у фінальному турнірі молодіжного Євро-2021.

Турнірне становище: Данія - 25 очок (після 9-ти ігор), Румунія - 19 (9), Україна - 10 (8), Фінляндія - 10 (9), Північна Ірландія - 9 (9), Мальта - 1 (8).

Заключні два кваліфікаційні матчі українська "молодіжка" проведе 13 листопада у гостях з мальтійцями та 17 листопада - з Північною Ірландією на "Колос-Арені" у Ковалівці.

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У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, які посядуть другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: Укрінформ.