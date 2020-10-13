Кабмін заборонив проводити спортивні змагання з глядачами

Виняток – міжнародні змагання при окремому дозволі МОЗ.

Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Внутрішні спортивні змагання дозволені без присутності глядачів. Проведення міжнародних змагань з глядачами допускається при окремому дозволі МОЗ.

Раніше на футбольних матчах УПЛ, першої та другої ліг допускалося присутність вболівальників до 25% від місткості стадіону при дозволі від місцевої влади в залежності від того, в якій зоні знаходився регіон.