Тренер Німеччини Льов: Ми маємо подолати відчайдушний опір України

Напередодні завтрашнього футбольного поєдинку п’ятого туру групового раунду Ліги націй Німеччина - Україна головний тренер наших суперників Йоахім Льов провів традиційну передматчеву пресконференцію.

Нставник, зокрема, зазначив, що його команда має у матчі з українцями продемонструвати пристрасть та енергію, повідомляє пресслужба УАФ.

"Для нас ще можлива перемога у групі, але я націлюю своїх гравців лише на завтрашній матч проти України, - сказав Льов. - Не хочу думати про гру з Іспанією. Завтра ми маємо подолати відчайдушний опір українців. Порівняно з матчем у Києві Україна підсилила склад. Вона обіграла Іспанію не випадково. У її лавах багато швидких та технічних атакувальних гравців. Крім того, Україна чудово захищається. Ми це помітили у Києві. Іспанці поступилися українцям тому, що не змогли знайти правильних рішень у протистоянні з організованим суперником. Завтра моя команда має вийти за межі своїх можливостей і продемонструвати пристрасть та енергію".

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок Німеччина - Україна пройде у суботу, 14 листопада, на "РБ Арені" у Лейпцигу. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом.

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Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: dfb.de.