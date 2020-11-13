Сергій Кривцов: Після гри у Києві багато знаємо про збірну Німеччини

Футбольний захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов підсумував товариську гру з поляками (0:2) та розповів про підготовку команди до поєдинків Ліги націй із Німеччиною та Швейцарією.

Гравець, зокрема, зазначив, що наші футболісти добре вивчили свого наступного суперника - збірну Німеччини, повдіомляє пресслужба УАФ.

"Гадаю, у нас багато що вийшло у матчі з Польщею. Усе, окрім результату на табло. Гра нам давалася, були моменти, ми не забили пенальті... Повторю аксіому, що в товариських поєдинках результат не на першому місці. Сподіваюся, що вже в наступних матчах Ліги націй нам вдасться досягти перемоги. Після першої зустрічі з німцями у Києві ми вже багато знаємо про нашого наступного суперника. Більш детальна підготовка до гри з Німеччиною ще буде. У Лейпцигу тренери нам розкажуть, як діяти в цьому матчі", - сказав Кривцов.

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Як повідомляв Укрінформ, поєдинок Німеччина - Україна пройде у суботу, 14 листопада, на "РБ Арені" у Лейпцигу. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. Гра Швейцарія - Україна відбудеться 17 листопада.

Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: uaf.ua.