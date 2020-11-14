Збірна України сьогодні зустрічається з футболістами Німеччини у Лізі націй УЄФА

Футболісти національної збірної України у суботу, 14 листопада, проведуть матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА, в якому підопічні Андрія Шевченка на виїзді зустрінуться з командою Німеччини.

Поєдинок, який пройде на "РБ Арені" у Лейпцигу, покаже телеканал "Футбол 1"; текстова трансляція - на Укрінформі. Початок гри о 21.45 за київським часом.

На матчі Німеччини та України працюватиме суддівська бригада з Румунії, яку очолює 40-річний Овідіу Хацеган.

У жовтні німці обіграли "синьо-жовтих" у Києві 2:1. Загалом Україна в семи поєдинках з Німеччиною не перемогла ні разу при трьох домашніх нічиїх.

У паралельному матчі групи А4 Ліги націй на "Санкт-Якоб Парк" в Базелі зійдуться збірні Швейцарії та Іспанії.

Турнірне становище команд після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: uaf.ua.