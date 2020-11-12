Українки стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з велотреку в гонці переслідування

У Пловдиві (Болгарія) завершився другий день чемпіонату Європи з велоспорту на трек.

Жіноча збірна України в складі Анни Нагірній, Тетяни Клімченко, Вікторії Бондар і Юлії Бірюкової завоювали "бронзу" в командній гонці переслідування, вигравши в "малому фіналі" у іспанок 0,35 секунди, передає Укрінформ. Перемогли в цій дисципліні британки, залишивши другими італійок. Читайте також: Українець Гладиш виграв «срібло» на чемпіонаті Європи з велотреку В активі збірної України вже 4 нагороди: одне "срібло" - Романа Гладиша (скретч) і три "бронзи" - Тетяни Клімченко (скретч), жіночого командного спринту і командної гонки переслідування. Читайте також: Україна здобула дві медалі у перший день чемпіонату Європи з велотреку Чемпіонат Європи з велотреку пройде до 15 листопада.