Україна здобула дві медалі у перший день чемпіонату Європи з велотреку

Збірна України має дві нагороди після першого дня чемпіонату Європи з велотреку, що проходить у Пловдиві (Болгарія).

Змагання проводяться без глядачів. На них не приїхали три з чотирьох кращих збірних минулого чемпіонату - Нідерланди, Франція та Данія, повідомляє XSport.

Першу медаль нашій збірної принесла 26-річна львів'янка Тетяна Клімченко, яка здобула "бронзу" у скретчі. Першою була італійка Мартіна Фіданца, другою - Ганна Церах з Білорусі.

Після цього Україна була третьою у жіночому командному спринті. Склад команди - Любов Басова, Олени Старикова та Олександра Логвинюк.

Фото: twitter.com/UEC_cycling.