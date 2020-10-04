Українець вперше за 7 років стартував на «Джиро д'Італія»

Марк Падун вперше в кар’єрі їде престижну італійську гонку.

Український велосипедист Марк Падун стартував на престижній багатоденці «Джиро д'Італія-2020». 23-річний українець представляє команду Bahrain McLaren. На першому етапі велобагатоденки Падун фінішував на 132-му місці, повідомляє «Суспільне. Спорт».

Для Падуна старт на «Джиро д'Італія» - ​​третій в кар'єрі на велоперегонах Гранд-туру. Раніше він змагався на «Вуельті» в 2018 і 2019 роках. На «Вуельті-2019» він посів 84-е місце.

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Старт Падуна на «Джиро д'Італія» став першим для українського велоспорту на цій багатоденці за останні 7 років. Останній раз український велосипедист змагався на «Джиро д'Італія» в 2013 році - це був Ярослав Попович, який тоді зайняв 133 місце.

Загалом Падун став 25-м українським велосипедистом, який стартував на «Джиро д'Італія». Рекорд за кількістю виступів належить Сергію Гончару: він змагався 10 раз в італійській багатоденці.

Фото: gruppetto.ru