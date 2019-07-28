Українець Падун виграв загальний залік велогонки Adriatica Ionica Race

Подібне вдавалося лише кращим українським велогонщикам – Ярославу Поповичу і Андрію Гривку.

Український велогонщик команди Bahrain-Merida Марк Падун виграв загальний залік багатоденки Adriatica Ionica Race. Також українець став найкращим молодим гонщиком туру. Про це повідомляє сторінка команди в Twitter.

У загальному заліку багатоденки Падун на 6 секунд випередив бельгійця Бена Хермансен і на 15 секунд британця Джеймса Нокса.

Марк Падун став переможцем другого етапу гонки, що і дозволило українцеві боротися за перемогу в загальному заліку.

Adriatica Ionica Race проходила з 24 по 28 липня в Італії поблизу Венеції і півдня Альп.

Раніше серед українців подібні досягнення вдавалися Ярославу Поповичу на Турі Каталонії в 2005-му і Андрію Гривку на Турі Середземномор'я в 2016 році.

Нагадаємо, що в минулому році Падун дебютував в Світовому Турі – на велогонці Strade Bianche.